Мессі зарився носом у газон: карикатура на "Барсу" в матчі з "ПСЖ"

Відомий карикатурист Омар Момані висміяв "Барселону" після домашньої поразки від "ПСЖ" 1:4у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

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Омар намалював, як Киліан Мбаппе, що тричі вразив ворота каталонців, тікає від захисника "Барси" – коханого Шакіри Жерара Піке і капітана "блаугранас" Ліонеля Мессі.

При цьому на малюнку у Піке очі вилітають з орбіт, а Мессі, безуспішно намагаючись наздогнати Мбаппе, носом оре поле.

"Мбаппе занадто швидкий і лютий для "Барси", Піке і Мессі", – підписав свою роботу в Instagram Момані

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Дивіться, якою карикатурою Омар Момані відреагував на нещодавню поразку "Ліверпуля" від "Манчестер Сіті" – 1:4:

Нагадаємо, що Мбаппе став другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який забив три м'ячі "Барселоні" на "Камп Ноу". Першим був Андрій Шевченко, котрий у формі "Динамо" засмутив каталонців хет-триком у пам'ятному розгромі 1997 року.

Але по ходу поєдинку з каталонцями Киліан відзначився і зі знаком мінус. Мбаппе пригрозив убити захисника "Барселони" Альбу.

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