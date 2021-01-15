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Дружина Мессі вчиться битися: дивіться, як мати трьох дітей нападає на тренера

15 січня, 20:00

Олена Павлова Олена Павлова

Антонелла Рокуццо поділилася відео одного з тренувань

Дружина зірки "Барселони" Антонелла Рокуццо вирішила зайнятися боксом. Друга половинка Ліонеля Мессі бере приватні уроки з кінця 2020 року і вирішила поділитися своїми успіхами в сторіз Instagram. На відео 32-річна аргентинка відпрацьовує удари з тренером. Раніше дружина Мессі завела вдома нового члена сім'ї.

"Почала тренування місяць тому і все ще вчуся. Дуже задоволена заняттями", – підписала відео Антонелла.

Дружина Мессі Антонелла Роккуццо займається боксом Відео: Instagram
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Нагадаємо, що аргентинці Мессі і Роккуццо є друзями дитинства і одружилися в липні 2017 року. Зараз пара виховує трьох синів – Тьяго, Чіро і Матео. А в переддень Різдва дружина Мессі показала фото з чотирма чоловіками в червоному.

Раніше ми також писали, що наречена Роналду поставила сердечко під постом дружини Мессі. Поки Ліонель і Кріштіану з'ясовують, хто з них крутіший на полі, кохані зірок мило переписуються в Instagram.

Дивіться, як Мессі грав проти "Динамо"

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дружина бокс тренування Ліонель Мессі Антонелла Роккуццо
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