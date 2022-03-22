Люди идут убивать Бандеру! Ярмоленко в шоке от тупых русских

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко до сих пор удивляется, что в соседней стране живут сплошные дегенераты.
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Наш футболист навел яркий пример того, с кем украинские воины имеют дело.
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"Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым надо быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким надо быть тупым и необразованным человеком?" – задал риторический вопрос Ярмоленко в программе Денисов Time.
Герой Украины Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Ивано-Франковской области. Всю жизнь боролся за независимость Украины и был подло убит агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене.
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