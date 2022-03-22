Перережу Путину горло! Россиянин готов лично убить президента

Александр Алиев родился в Хабаровске, но затем принял украинское гражданство и сейчас готов уничтожать российских оккупантов

Алиев готов уничтожить диктатора / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев с начала войны записался в тероборону.

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Знаменитый футболист с оружием в руках готов защищать Украину от земляков. А еще Алиев мечтает встретиться с Путиным.

"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", – заявил Алиев в эфире программы "Бомбардир".

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Интересно, что Александр Алиев – россиянин. Он родился в Хабаровске, где и начинал заниматься футболом. Выступал за молодежную команду московского Спартака.

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Но потом переехал в Украину, принял наше гражданство. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.