Перережу Путину горло! Россиянин готов лично убить президента

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев с начала войны записался в тероборону.
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Знаменитый футболист с оружием в руках готов защищать Украину от земляков. А еще Алиев мечтает встретиться с Путиным.
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"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", – заявил Алиев в эфире программы "Бомбардир".
Интересно, что Александр Алиев – россиянин. Он родился в Хабаровске, где и начинал заниматься футболом. Выступал за молодежную команду московского Спартака.
Но потом переехал в Украину, принял наше гражданство. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.
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