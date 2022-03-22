Переріжу Путіну горло! Росіянин готовий особисто вбити президента

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв з початку війни записався до тероборони.
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Знаменитий футболіст зі зброєю у руках готовий захищати Україну від земляків. А ще Алієв мріє зустрітися з Путіним.
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"Я йому просто скажу одне: "Шакал ти. У тебе нічого немає в душі". І просто переріжу йому горло. Тоді буде мир у всьому світі", – заявив Алієв в ефірі програми "Бомбардир".
Цікаво, що Олександр Алієв – росіянин. Він народився у Хабаровську, де й починав займатися футболом. Виступав за молодіжну команду московського Спартака.
Але потім переїхав до України, прийняв наше громадянство. За збірну України зіграв 28 матчів і забив 6 голів.
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