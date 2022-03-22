Переріжу Путіну горло! Росіянин готовий особисто вбити президента

Олександр Алієв народився в Хабаровську, але згодом прийняв українське громадянство і зараз готовий знищувати російських окупантів

Алієв готовий знищити диктатора / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв з початку війни записався до тероборони.

Читайте також: Жорстка позиція Алієва: "Я цю падлу знайду і сам з ним розберуся!"

Реклама

Знаменитий футболіст зі зброєю у руках готовий захищати Україну від земляків. А ще Алієв мріє зустрітися з Путіним.

"Я йому просто скажу одне: "Шакал ти. У тебе нічого немає в душі". І просто переріжу йому горло. Тоді буде мир у всьому світі", – заявив Алієв в ефірі програми "Бомбардир".

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Цікаво, що Олександр Алієв – росіянин. Він народився у Хабаровську, де й починав займатися футболом. Виступав за молодіжну команду московського Спартака.

Реклама

Але потім переїхав до України, прийняв наше громадянство. За збірну України зіграв 28 матчів і забив 6 голів.