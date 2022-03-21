Це фашизм! Віце-чемпіон Європи з футболу дав оцінку діям хунти Путіна

Легендарний український форвард, а нині віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов не почав мовчати про війну в Україні. Легенда нашого футболу дала конкретне визначення діям російського уряду:

"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось жахливе. Я сміливо можу назвати це фашизмом, це знищення людей.

Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна з цим впорається. Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було.

Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво і вважають, що все це правильно. Але особливих контактів із росіянами у мене немає. І я вже не уявляю, якнайдалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту".