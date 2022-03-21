Це фашизм! Віце-чемпіон Європи з футболу дав оцінку діям хунти Путіна

Легендарний український форвард, а нині віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов не почав мовчати про війну в Україні. Легенда нашого футболу дала конкретне визначення діям російського уряду:
"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось жахливе. Я сміливо можу назвати це фашизмом, це знищення людей.
Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна з цим впорається. Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було.
Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво і вважають, що все це правильно. Але особливих контактів із росіянами у мене немає. І я вже не уявляю, якнайдалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту".
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Крім того, віце-чемпіон Європи 1988 року у складі СРСР (тоді у збірній переважно грали українські гравці) висловився про дії лідера орків:
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"Є сумніви, що Путін взагалі живе у цьому світі. Він не розуміє, що Україна – це вже абсолютно вільна, самостійна країна. Вона ні з ким не хоче об'єднуватись насильно, а вибиратиме, з ким дружити, а з ким ні.
Але прийти в Україну з війною – велика помилка керівництва Росії. Вони про це дуже пошкодують і це вже роблять. Україна буде самостійною і сильною державою, якій вони будуть заздрити. Адже ми вільні.
Раніше своє ставлення до рашистського вторгнення висловив володар Золотого м'яча 1986 року Ігор Бєланов . Екс-гравець Динамо зараз допомагає українській армії.