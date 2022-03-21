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Це фашизм! Віце-чемпіон Європи з футболу дав оцінку діям хунти Путіна

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21 березня, 16:13
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Український футбольний функціонер Олег Протасов дав свою оцінку військовій агресії Росії
Олег Протасов у гніві від дій Путіна та його армії
Олег Протасов у гніві від дій Путіна та його армії

Легендарний український форвард, а нині віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов не почав мовчати про війну в Україні. Легенда нашого футболу дала конкретне визначення діям російського уряду:

"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось жахливе. Я сміливо можу назвати це фашизмом, це знищення людей.

Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна з цим впорається. Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було.

Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво і вважають, що все це правильно. Але особливих контактів із росіянами у мене немає. І я вже не уявляю, якнайдалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту".

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Крім того, віце-чемпіон Європи 1988 року у складі СРСР (тоді у збірній переважно грали українські гравці) висловився про дії лідера орків:

"Є сумніви, що Путін взагалі живе у цьому світі. Він не розуміє, що Україна – це вже абсолютно вільна, самостійна країна. Вона ні з ким не хоче об'єднуватись насильно, а вибиратиме, з ким дружити, а з ким ні.

Але прийти в Україну з війною – велика помилка керівництва Росії. Вони про це дуже пошкодують і це вже роблять. Україна буде самостійною і сильною державою, якій вони будуть заздрити. Адже ми вільні.

Раніше своє ставлення до рашистського вторгнення висловив володар Золотого м'яча 1986 року Ігор Бєланов . Екс-гравець Динамо зараз допомагає українській армії.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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