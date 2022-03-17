Дякую за мужність у боротьбі з російськими окупантами: володар Золотого м'яча підтримав ЗСУ

Збройні сили України мужньо протистоять російським агресорам. Легендарний український форвард Ігор Бєланов зустрівся із захисниками Батьківщини та передав подарунки від Української асоціації футболу.

"Сьогодні зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.

Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української асоціації футболу.

Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям Слава!", – написав Бєланов у своєму Facebook.