Андрій Шевченко готовий прийняти українських біженців у своєму будинку в Лондоні

Легенда українського футболу допомагає нашій країні на гуманітарному фронті. Також Шева закликав Росію припинити війну

Андрій Шевченко надає гуманітарну допомогу біженцям

Війна Росії проти України триває вже 20-й день. Армія сусідньої держави бомбить наші міста і не шкодує мирне населення.

Спортивна спільнота не стоїть осторонь проблеми і всіляко висловлює підтримку Україні. Бере активну участь у допомозі співвітчизникам і легенда українського футболу Андрій Шевченко.

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Екснаставник національної команди розповів виданню Daily Mail про свою гуманітарну роботу. Зокрема, Шевченко має намір прийняти у себе в Лондоні кількох українських дітей.

"Я батько чотирьох дітей, і я не можу це терпіти, коли бачу фото вмираючих дітей, бомби, які влучають у дитячі лікарні".

Намагаюся підтримати свою країну, звернути увагу світу, говорити саме про те, що відбувається. Звичайно, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своєму народу, біженцям.

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Я тут співпрацюю з послом України, також маю кілька друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємось прийняти 150 біженців та поселити їх у різних районах. Також планую взяти кількох дітей до себе.

Не можу без сліз дивитись на те, що відбувається з моєю країною. Ми маємо спробувати переконати Росію зупинити вогонь, знайти дипломатичне рішення та зупинити цю війну".

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