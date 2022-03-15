Андрей Шевченко готов принять украинских беженцев в своем доме в Лондоне

Легенда украинского футбола помогает нашей стране на гуманитарном фронте. Также Шева призвал Россию прекратить войну

Андрей Шевченко оказывает гуманитарную помощь беженцам

Война России против Украины длится уже двадцатый день. Армия соседнего государства бомбит наши города и не щадит мирное население.

Спортивное сообщество не стоит в стороне от проблемы и всячески высказывает поддержку Украине. Активно помогает соотечественникам и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Экс-наставник национальной команды рассказал изданию Daily Mail о своей гуманитарной работе. В частности, Шевченко намерен принять у себя в Лондоне нескольких украинских детей.

"Я отец четырех детей, и я не могу это терпеть, когда вижу фото умирающих детей, бомбы, которые попадают в детскую больницу.

Стараюсь поддержать свою страну, обратить внимание, говорить именно о том, что происходит. Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своему народу, беженцам.

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Я тут сотрудничаю с послом Украины, также у меня есть несколько друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую взять нескольких детей к себе.

Не могу без слез смотреть на то, что происходит с моей страной. Мы должны попробовать убедить Россию остановить огонь, найти дипломатическое решение и остановить эту войну".

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