Это фашизм! Вице-чемпион Европы по футболу дал оценку действиям хунты Путина

Легендарный украинский форвард, а нынче вице-президент Украинской ассоциации футбола, Олег Протасов не стал молчать о войне в Украине. Легенда нашего футбола дал конкретное определение действиям российского правительства:

"Эта война настоящая и очень страшная. Враг испортил в нашей стране столько инфраструктуры, столько жизней уже потеряно. Это что-то ужасное. Я смело могу назвать это фашизмом, это уничтожение людей.

Нам надо выходить из этой ситуации победителями и я верю, что страна с этим справится. Хочу надеяться, что россиянам стыдно от того, что происходит. Но мне звонков из России практически не было.

Может быть, они настолько маниакально верят в то, что делает их руководство и считают, что все это правильно. Но особых контактов с россиянами у меня нет. И я уже не представляю, как можно дальше общаться с теми людьми, которые поддерживали эту хунту".