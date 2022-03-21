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Это фашизм! Вице-чемпион Европы по футболу дал оценку действиям хунты Путина

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21 марта, 16:13
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Украинский футбольный функционер Олег Протасов дал свою оценку военной агрессии России
Олег Протасов в гневе от действий Путина и его армии
Олег Протасов в гневе от действий Путина и его армии

Легендарный украинский форвард, а нынче вице-президент Украинской ассоциации футбола, Олег Протасов не стал молчать о войне в Украине. Легенда нашего футбола дал конкретное определение действиям российского правительства:

"Эта война настоящая и очень страшная. Враг испортил в нашей стране столько инфраструктуры, столько жизней уже потеряно. Это что-то ужасное. Я смело могу назвать это фашизмом, это уничтожение людей.

Нам надо выходить из этой ситуации победителями и я верю, что страна с этим справится. Хочу надеяться, что россиянам стыдно от того, что происходит. Но мне звонков из России практически не было.

Может быть, они настолько маниакально верят в то, что делает их руководство и считают, что все это правильно. Но особых контактов с россиянами у меня нет. И я уже не представляю, как можно дальше общаться с теми людьми, которые поддерживали эту хунту".

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Кроме того, вице-чемпион Европы 1988 года в составе СССР (тогда в сборной преимущественно играли украинские игроки) высказался о действиях лидера орков:

"Есть сомнения, что Путин вообще живет в этом мире. Он не понимает, что Украина – это уже совершенно свободная, самостоятельная страна. Она ни с кем не хочет объединяться насильно, а будет выбирать, с кем дружить, а с кем нет.

Но прийти в Украину с войной – большая ошибка руководства России. Они об этом очень пожалеют и уже это делают. Украина будет самостоятельным и сильным государством, которому они будут завидовать. Ведь мы свободны".

Ранее свое отношение к рашистскому вторжению высказал обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов. Экс-игрок Динамо сейчас помогает украинской армии.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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