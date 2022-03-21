В один день мы станет свободными! Олимпийская призерка верит в победу Украины

Каратистка Анжелика Терлюга осталась в родном городе и помогает украинской армии

Анжелика Терлюга

Обладательница серебра Олимпийских игр Токио-2020 Анжелика Терлюга занялась волонтерством в родной Одессе. С первых дней российского вторжения семья приняла решение остаться дома и быть полезными в разных сферах.

Эмоциональным видео с черноморского побережья Терлюга поделилась на своей странице в Instagram. Спортсменка заявила, что верит в успех и победу Украины.

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Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой / Фото: Reuters

"Мои дорогие друзья! Я получила много сообщений, и хочу поблагодарить вас за поддержку в такое сумасшедшее время для моей страны. С первого дня войны я остаюсь в своей родной Одессе. Вместе с мужем мы стараемся быть полезными для армии, экономики Украины, помогаем моей бабушке и делаем пожертвования. Однажды мы станем свободными. Мы будем летать, как птицы. Мы построим нашу страну. Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день придет скоро... Я верю".

Многие наши спортсмены пополнили ряды теробороны, а некоторые не побоялись пополнить ряды армии. Другой известный украинский каратист Станислав Горуна в рядах ВСУ защищает страну от нашествия орков.