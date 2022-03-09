Жорстка, але справедлива позиція Алієва. "Я цю падлу знайду і сам з ним розберуся!"

Олександр Алієв зізнався, що більше не розмовляє з батьками, які живуть у Росії. Вони не вірять своєму синові, а вірять лише телевізору

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Колишній футболіст Динамо та збірної України в коментарі для Денисов Time розповів про те, як служить у теробороні Києва, що думає про Тимощука та російських футболістів.

Жорстко, але справедливо Алієв висловився про Романа Широкова, котрий нещодавно підтримав дії путінських фашистів в Україні.

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"Скажу цьому ішаку. Роману Широкову. Він каже, що згоден зі своїм президентом. Якби це падло було тут, а не сиділо там... Він ходить по ресторанах. Побачив би, що діється з нашими дружинами, матерями та дітьми. Звичайних, простих людей вбивають. Незабаром я десь цю падлу знайду і з ним розберуся. Я ненавиджу таких людей", – каже Олександр.

Цікаво, що Алієв народився і провів дитинство у Росії.

"Я народився у Росії, мені вже 37 років і більшу частину свого життя, 24 роки, я прожив в Україні. Я українець. Тут народилися мої діти. У Росії я тільки народився. Я вже не можу спостерігати, дуже боляче. Дивився по телевізору на Донбас, що там відбувалося, а зараз побачив на власні очі й бачать мої діти.

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Було дуже боляче, коли була війна на Донбасі, Луганську, а зараз це відбувається по всій Україні. Насамперед зробив так, щоб мої діти поїхали й не бачили, що тут відбувається. Мені було прикро, коли мої діти плачуть і кажуть: "Тату, нам страшно". Моя головна справа – відправити рідних та піти захищати Україну", – сказав Алієв.

Батьки Алієва живуть у Росії.

"Скажу чесно, спочатку я спілкувався. Але зараз не спілкуюся. У себе в Росії вони дивляться телевізор, і вважають, що ми фашисти, нацисти. Вони мені не вірять. Вони вірять тому, що показують на ТБ. Я доводити нікому нічого не збираюся. Я хочу бачити у всіх наших дітей не сльози на очах, а усмішку", – каже Алієв.

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Про Тимощука .

"Я звертався до російських футболістів. Але я не почув жодного. Жодного! Там люди зомбовані, вони бояться всього. Я був дуже розчарований. Я дуже розчарований у Тимощуку. Усі говорили, що він легенда. А ця людина просто взяла і обісралася. Я розумію, що він працює у Зеніті. Але хоч би на підтримку сказав би. Він чудово знає, що якщо він скаже – його звільнять. Але українці приходили за нього вболівати, за збірну. А в такий важкий період він узяв і наплював на них. Значить, для нього гроші важливіші".

"Я дуже вдячний тим хлопцям, тим військовим, нашим солдатам, які воюють там, на передовій, як вони б'ються і вмирають на передовій. Їм великий уклін".

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