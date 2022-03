Росії лишається чемпіонат водокачки. Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія

Крайній термін подання заявки на проведення Євро-2028 – 23 березня. За добу до дедлайну є лише одна заявка від Великої Британії та Ірландії, повідомляє skysports.com.

5 квітня УЄФА офіційно оголосить претендентів на проведення Євро-2028, але вже зараз зрозуміло, що Великобританія та Ірландія приймуть Євро-2028 через відсутність конкурентів.

Серйозну конкуренцію островитянам мала скласти Італія, але найімовірніше вона претендуватиме на чемпіонат Європи 2032 року.

Туреччина зняла свою кандидатуру через неготовність конкурувати з Великою Британією та Ірландією.

Запланована заявка від Росії не буде розглянута через продовження злочинів, які вчиняє агресор в Україні. Країна-окупант тепер відсторонена від світового спорту.

Зазначимо, що чемпіонат Європи пройде на стадіонах п'яти асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Ірландії. При цьому жоден із господарів не отримає прямої путівки.

Scotland 'confident' of Euro 2028 host status with joint UK & Ireland bid to be unopposed https://t.co/AyaHrn23GA pic.twitter.com/8sgFULf0AU