Война в Украине длится уже четвертую неделю и ее главный виновник – президент-диктатор России Владимир Путин. Известный в народе как "ху*ло", фашистский лидер приказывает своей армии уничтожать наши города. Жертвами обстрелов становятся даже дети!
Нет сомнений, что множество украинцев и людей по всему миру желают Путину скорейшей смерти, ведь это может помочь всем странам жить в мире и без опаски ядерной войны. Что ж, возможно, нам осталось ждать недолго и предпосылкой к этому может стать вчерашний матч чемпионата Шотландии.
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Встречались между собой один из лидеров местной Премьер-Лиги Рейнджерс и аутсайдер турнира Данди. Фавориты добыли победу со счетом 2:1, а гол+пас на свой счет записал валлийский хавбек Аарон Рэмзи.
Полузащитник, арендованный у Ювентуса, уже давно стал известен как "убийца знаменитостей". В разное время его точные удары совпадали или предвещали смерть известных личностей. Посудите сами:
- 11 мая 2011 года гол Аарона приносит Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в АПЛ. И уже на следующий день становится известно о ликвидации Усамы бен Ладена – лидера террористической группировки "Аль-Каида".
- 19 октября 2011 года Рэмзи вновь отличается, на сей раз в ворота Марселя в Лиге чемпионов. Сразу же после этого убивают правителя Ливии и диктатора Муаммара Каддафи.
- 15 мая 2013 года валлиец помогает Арсеналу разгромить Уиган и отправляет "латикс" в Чемпионшип. Через два дня умирает известный аргентинский диктатор 70-80-х годов Хорхе Видела.
- 22 февраля 2020 года Рэмзи забивает за Ювентус в ворота СПАЛа, принося туринцам победу. Через три дня мир узнает о смерти египетского экс-президента тирана Хосни Мубарака.
Кроме того, любители футбола насчитали еще 17 смертей не связанных с политикой знаменитостей, которых "убил" Аарон Рэмси. Среди них:
- Стив Джобс (05.10.11.)
- Уитни Хьюстон (11.02.12.)
- Пол Уокер (13.11.13.)
- Робин Уильямс (11.08.14.)
- Дэвид Боуи (10.01.16.)
- Стивен Хокинг (14.03.18.)
Конечно, не все голы Аарона были смертоносными, их было почти сотня. Но все же будем надеяться, что проклятие Рэмзи сработает в этот раз против главного диктатора современности. От этого станет легче жить всему миру, в том числе и России.