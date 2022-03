России остается чемпионат водокачки. Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия

Крайний срок подачи заявки на проведение Евро-2028 – 23 марта. За сутки до дедлайна есть только одна заявка от Великобритании и Ирландии, сообщает skysports.com.

5 апреля УЕФА официально объявит претендентов на проведение Евро-2028, но уже сейчас понятно, что Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 из-за отсутствия конкурентов.

Серьезную конкуренцию островитянам должна была составить Италия, но вероятнее всего она будет претендовать на чемпионат Европы в 2032 году.

Турция сняла свою кандидатуру из-за неготовности конкурировать с Великобританией и Ирландией.

Запланированная заявка от России не будет рассмотрена из-за продолжающихся преступлений, которые совершает агрессор в Украине. Страна-оккупант теперь отстранена от мирового спорта.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. При этом ни один из хозяев не получит прямой путевки.

Scotland 'confident' of Euro 2028 host status with joint UK & Ireland bid to be unopposed https://t.co/AyaHrn23GApic.twitter.com/8sgFULf0AU