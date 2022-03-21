УЕФА пошел на смену регламента Лиги чемпионов из-за войны Украины и России

Клубы-участники еврокубков имеют возможность подписать двух футболистов из УПЛ или РПЛ и заявить их на этот сезон

Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

С 24 февраля в Украине идет полномасштабная война против России. Армия Путина нарушила нормальную жизнь в нашей стране и бомбит города, убивая мирное население и детей.

На этом фоне украинский футбол встал на паузу. Чемпионат приостановлен, а мартовский поединок против Шотландии перенесен на июнь. Также ФИФА разрешила легионерам разорвать контракты с нашими клубами до 30 июня 2022 года.

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Многие из них уже понаходили себе клубы. К примеру, Вербич и Кендзера уехали в чемпионат Польши. Также футбольные органы позволили легионерам расторгнуть контракты с российскими клубами.

Сегодня же стало известно, что УЕФА на время открыл заявочный период для клубов, которые продолжают выступать в еврокубках. Вплоть до 1 апреля участники Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций имеют право заявить не более двух новичков, которые перед этим играли в Украине или России.

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То же самое касается и женской Лиги чемпионов, для которой дэдлайн – 7 апреля. Тем не менее, пока что ни один клуб из действующих участников еврокубков не объявил о подписании футболиста из УПЛ или РПЛ.