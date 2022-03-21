Без возможности выехать: экс-тренер сборной Украины находится в Сумах под обстрелами фашистов

Бывший коуч национальной футбольной команды Михаил Фоменко не имеет возможности покинуть одну из самых горячих точек в Украине

Михаил Фоменко завершил работу в сборной Украины после Евро-2016 / Фото: AFP

Уже почти месяц длится война России против Украины. Армия Путина бомбардирует наши города и не щадит мирное населения. От снарядов фашистов умерло уже более сотни детей.

Наша власть пытается организовывать гуманитарные коридоры для жителей самых горячих точек. Одна из них – Сумы, которые находятся в 60 км от границы с Россией.

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В этом городе проживает экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Как стало известно FanDay, 73-летний специалист продолжает оставаться в Сумах и не эвакуируется.

Связь с Михаилом Ивановичем имеется, однако никто из влиятельных людей футбола так и не предложил ему свою помощь в отъезде из Сум. Сам Фоменко утверждает, что выехать лично он не имеет возможности.

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Михаил Фоменко. Фото AFP

Коуч постоянно меняет дислокацию между квартирой, подвалом и бомбоубежищем. Отметим, что Фоменко вместе с Динамо выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году, а таже брал серебро Евро-1972 со сборной СССР.

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В качестве тренера Михаил Иванович запомнился работой со сборной Украины с 2012 по 2016 годы. Тренер выводил нашу команду на Евро-2016, где, правда, потерпел поражения во всех трех играх.