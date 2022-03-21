Помогите украинцам выжить! Олимпийская чемпионка попросила мир закрыть небо над Украиной

Золотая медалистка Атланты-1996 Лилия Подкопаева обратилась ко всему миру с просьбой помочь Украине в войне, где гибнут дети

Лилия Подкопаева осудила действия российской армии в Украине

Украинские спортсмены продолжают активно действовать против военного вторжения орков на территорию Украины. На тропу информационной войны вышла олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева. Украинская гимнастка записала обращение для спортивной и не только общественности.

Подкопаева призывает мировых лидером начать действовать и помочь Украине, победить в этой войне, в которой гибнут сотни детей. Англоязычное видео олимпийская чемпионка разместила на своей страничке в Instagram, за которой наблюдает более 115 тысяч подписчиков.

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"Я – Лилия Подкопаева, чемпионка Олимпийских игр-1996, мать троих детей и украинка. Сегодня Украина находится под атакой России. Украинские дети прячутся в бомбоубежищах со своими мамами и не знают, будут ли они жить завтра.

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