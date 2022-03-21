Допоможіть українцям вижити! Олімпійська чемпіонка попросила світ закрити небо над Україною

Українські спортсмени продовжують активно діяти проти воєнного вторгнення орків на територію України. На стежку інформаційної війни вийшла олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва. Українська гімнастка записала звернення для спортивної та не лише громадськості.
Подкопаєва закликає світових лідерів почати діяти та допомогти Україні, перемогти у цій війні, в якій гинуть сотні дітей. Англомовне відео олімпійська чемпіонка розмістила на своїй сторінці Instagram, за якою спостерігає понад 115 тисяч підписників
"Я – Лілія Подкопаєва, чемпіонка Олімпійських ігор-1996, мати трьох дітей та українка. Сьогодні Україна перебуває під атакою Росії. Українські діти ховаються у бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи вони житимуть завтра.
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110 дітей уже вбито у цій страшній війні. Сьогодні весь світ спостерігає за цією війною онлайн. Я закликаю вас не дивитися на свої екрани та висловлювати занепокоєння. Я закликаю вас до дій.
Будь ласка, зв'яжіться зі своїм урядом та попросіть закрити небо над Україною. Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні. Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відновитись. Слава Україні."