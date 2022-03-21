Допоможіть українцям вижити! Олімпійська чемпіонка попросила світ закрити небо над Україною

Золота медалістка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва звернулася до всього світу з проханням допомогти Україні у війні, де гинуть діти

Лілія Подкопаєва засудила дії російської армії в Україні

Українські спортсмени продовжують активно діяти проти воєнного вторгнення орків на територію України. На стежку інформаційної війни вийшла олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва. Українська гімнастка записала звернення для спортивної та не лише громадськості.

Подкопаєва закликає світових лідерів почати діяти та допомогти Україні, перемогти у цій війні, в якій гинуть сотні дітей. Англомовне відео олімпійська чемпіонка розмістила на своїй сторінці Instagram, за якою спостерігає понад 115 тисяч підписників

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"Я – Лілія Подкопаєва, чемпіонка Олімпійських ігор-1996, мати трьох дітей та українка. Сьогодні Україна перебуває під атакою Росії. Українські діти ховаються у бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи вони житимуть завтра.

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