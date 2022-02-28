Миллионы армии: Андрей Ярмоленко сделал крупное пожертвование

Украинский футболист английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко пожертвовал 3 миллиона гривен на помощь украинской армии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Вчера в Англии провели в поддержку Ярмоленко и Украины на матче Вест Хэма против Вулверхэмптона, а теперь и сам футболист проявил свою гражданскую позицию.

Он перечислил 3 млн гривен, сообщает Зеркало недели.

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Также вчера в Лондоне состоялся антивоенный митинг, в котором принял участие бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своим сыном и племянницей.

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