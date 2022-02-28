Мільйони армії: Андрій Ярмоленко зробив велику пожертву

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters
Вчора в Англії провели на підтримку Ярмоленка та України на матчі Вест Гема проти Вулверхемптону, а тепер і сам футболіст виявив свою громадянську позицію.
Він перерахував 3 млн гривень, пише Дзеркало тижня.
Далі по темі
Також учора у Лондоні відбувся антивоєнний мітинг, у якому взяв участь колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко разом зі своїм сином та племінницею.
Читайте також:
- "Киньте вашу техніку і йдіть": Зеленський звернувся до солдатів РФ
- Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсантів – Нацполіція
- Як відрізнити український гелікоптер від ворожого? У ВР пояснили
- В Охтирці розстрілюватимуть за мародерство – мер
- Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, санкції та ядерну зброю в Білорусі.