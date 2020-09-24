"Колос" проведет лишь второй матч в Европе, но не чувствует давления перед "Риекой"

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин пообщался с журналистами накануне поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской "Риеки". Наставник сравнил нынешнего противника и греческий "Арис", который команда из Ковалевки прошла на предыдущей стадии – 2:1. Напомним, что встреча с "Риекой" состоится завтра на стадионе "Руевица", начало в 21:45 по киевскому времени.

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"Будет очень тяжелый матч. Сравнить "Арис" и "Риеку"? Это совсем другие чемпионаты, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский. Однако "Риека" – это бронзовые призеры, обладатели Кубка. Поэтому, я думаю, что командная игра у нее наверняка лучше, чем у "Ариса". У греческой команды индивидуально сильные футболисты, а "Риека" сильна командой", – считает Костышин.

Смотрите, как прошла тренировка "Колоса" в Риеке:

Также тренер "Колоса" подчеркнул, что команда не чувствует какого-то давления:

"Я не думаю, что мы завтра будем сильно переживать. Игра покажет, чего мы стоим. Мы должны быть спокойными. У меня хороший подбор футболистов, поэтому меняя состав на игру во Львове, я не боялся за результат. Ведь если посмотреть, многие в прошлом сезоне играли в основном составе. Физическое состояние, я думаю, у нас очень хорошее. Но все покажет игра".

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Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Костышин отметил, что у "Колоса" не было большой нагрузки после матча чемпионата Украины против "Руха": "У нас были восстановительные тренировки. Я думаю, что три дня достаточно, чтобы футболисты восстановились после матча чемпионата страны. Если бы два дня, то это трудно. А три дня достаточно, чтобы привести себя в порядок и хорошо выглядеть в следующей игре".

Ранее мы писали, что "Десна" и "Колос" столкнулись в аэропорту по дороге на матчи Лиги Европы.

А наставник "Риеки" рассказал, почему тяжело забить "Колосу" в Лиге Европы.

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