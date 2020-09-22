Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Почему "Колосу" тяжело забить в Лиге Европы: хорватский тренер разобрал дебютанта

22 сентября, 17:35

Елена Павлова Елена Павлова

Наставник "Риеки" не удивлен победой украинской команды над "Арисом"

Главный тренер хорватской "Риеки" Симон Рожман рассказал, чего ждет от матча против "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Специалист назвал сильные стороны команды из Ковалевки. Поединок состоится 24 сентября в Хорватии. Победитель определится по итогу одного матча. Начало встречи – в 21:45. Ранее мы также сообщали, что украинские клубы получили судей на матчи Лиги Европы.

"Проход "Колоса" не стали для меня неожиданностью. Мы будем играть против сплоченной и агрессивной команды, у которой нет перепадов в игре. В обороне "Колос" действуют надежно, что может подтвердить количество пропущенных голов. Забить украинскому клубу будет очень сложно", – цитирует Рожмана официальный сайт "Риеки".

Реклама

Читайте также: Как живет самое футбольное село Украины: репортаж из "украинской Швейцарии" – Ковалевки

Симон Рожман/Фото nk-rijeka.hr

Симон Рожман/Фото nk-rijeka.hr

Напомним, что в своем дебютном матче в еврокубках "Колос" переиграл греческий "Арис". А в случае победы над "Риекой" и выхода коллектива из Ковалевки в плей-офф "Колос" встретится с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша).

Реклама

Смотрите, как "Колос" в чемпионате Украины переиграл "Рух"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер Лига Европы квалификация Риека Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Parimatch объявляет о партнерстве с ЮвентусФутбол
"Челси" – "Ливерпуль": прогноз Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять