Почему "Колосу" тяжело забить в Лиге Европы: хорватский тренер разобрал дебютанта

Главный тренер хорватской "Риеки" Симон Рожман рассказал, чего ждет от матча против "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Специалист назвал сильные стороны команды из Ковалевки. Поединок состоится 24 сентября в Хорватии. Победитель определится по итогу одного матча. Начало встречи – в 21:45. Ранее мы также сообщали, что украинские клубы получили судей на матчи Лиги Европы.

"Проход "Колоса" не стали для меня неожиданностью. Мы будем играть против сплоченной и агрессивной команды, у которой нет перепадов в игре. В обороне "Колос" действуют надежно, что может подтвердить количество пропущенных голов. Забить украинскому клубу будет очень сложно", – цитирует Рожмана официальный сайт "Риеки".

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Симон Рожман/Фото nk-rijeka.hr

Напомним, что в своем дебютном матче в еврокубках "Колос" переиграл греческий "Арис". А в случае победы над "Риекой" и выхода коллектива из Ковалевки в плей-офф "Колос" встретится с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша).

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