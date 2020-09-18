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"Десна" и "Колос" узнали потенциальных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы

18 сентября, 16:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи заключительной стадии отбора в групповой этап пройдут 1 октября

18 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали украинские клубы "Колос", обыгравший вчера греческий "Арис", и "Десна". Правда, до этого клубу из Ковалевки нужно сначала пройти хорватскую "Риеку", а черниговцам обыграть немецкий "Вольфсбург". Эти поединки пройдут 24 сентября.

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Итак, в случае выхода в плей-офф, "Колос" встретится с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша). А потенциальным соперником "Десны" станет лучшая команда из пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).

Победитель этой стадии определится по итогам одного матча. Поединки пройдут 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия послематчевых 11-метровых. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Путь чемпионов

  • "Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Флориана" (Мальта) / "Флора" (Эстония)
  • "Юргорден" (Швеция) / ЧФР (Румыния) – "КуПС" (Финляндия) / "Судува" (Литва)
  • "Арарат-Армения" (Армения) / "Целе" (Словения) – "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Динамо" Брест (Беларусь) – "Лудогорец" (Лудогорец)
  • "Сараево" (Босния) / "Будучность" Подгорица (Черногория) – "Рига" (Латвия) / "Селтик" (Шотландия)
  • "Легия" (Польша) / "Дрита" (Косово) – "Карабах" (Азербайджан)
  • "Шериф" (Молдова) / "Дандолк" (Ирландия) – "Клаксвик" (Фареры) / "Динамо" Тбилиси (Грузия)

Основной путь

  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) / "Мазервелл" (Шотландия) – "Виктория" Пльзень (Чехия) / "Сеннерюске" (Дания)
  • "Русенборг" (Норвегия) / "Аланьяспор" (Турция) – "Мура" (Словения) / ПСВ (Нидерланды)
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) / АЕК (Греция) – "Вольфсбург" (Германия) / "Десна" (Украина)
  • "Базель" (Швейцария) / "Анортосис" (Кипр) – ЦСКА София (Болгария) / "Б-36" (Фареры)
  • "Спортинг" (Португалия) / "Абердин" (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) / "ДАК-1904" (Словакия)
  • "Шарлеруа" (Бельгия) / "Партизан (Сербия) – "Аполлон" Лимасол (Кипр) / "Лех" (Польша)
  • "Бешикташ" (Турция) / "Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия) / "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • "Копенгаген" (Дания) / "Пяст" (Польша) – "Риека" (Хорватия) / "Колос" (Украина)
  • "Мальме" (Швеция) / "Локомотива" Загреб (Хорватия) – "Гранада" (Испания) / "Локомотиви" (Грузия)
  • "Шкендия" (Македония) / "Тоттенхэм" (Англия) – "Ростов" (Россия) / "Маккаби" Хайфа (Израиль)
  • ФКСБ (Румыния) / "Слован" Либерец (Чехия) – АПОЕЛ (Кипр) / "Зриньски" (Босния)
  • "Стандард" (Бельгия) / "Войводина" (Сербия) – "Фехервар" (Венгрия) / "Реймс" (Франция)
  • "Виллем II" (Нидерланды) / "Рейнджерс" (Шотландия) – "Галатасарай" (Турция) / "Хайдук" (Хорватия)

Смотрите, как "Колос" дебютировал в Лиге Европы:

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жеребьевка Лига Европы Десна Чернигов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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