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"Плохой газон сыграл нам на руку": Костышин оценил историческую победу "Колоса" над "Арисом"

18 сентября, 08:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер команды из села под Киевом высказал свой взгляд на матч Лиги Европы в Греции

Вслед за киевским "Динамо" победно в еврокубках стартовала еще одна украинская команда. Вчера поздно вечером "Колос" обыграл "Арис" в Греции, посрамив букмекеров. Команда из Ковалевки вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с хорватской "Риекой". Украинский коллектив проведет встречу 24 сентября на выезде.

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После поединка в Салониках главный тренер "Колоса" Руслан Костышин дал свой комментарий греческому телеканалу Nova Sports:

"Это наша первая игра в еврокубках и первая победа, поэтому для нашего молодого клуба это историческое событие. Мы все очень рады, я горжусь парнями. Не могу сказать, что в матче был какой-то ключевой момент: мы всю игру провели так, как договаривались, и ничего не меняли. Наверное, самое главное – подготовка к игре, мы хорошо настроились на конкретного соперника.

"Арис" — очень техничная команда. Вероятно, плохое состояние поля помешало им показать лучшую игру. Газон нивелирует класс "Ариса", так что, можно сказать, в этом нам где-то повезло".

Узнавайте результаты 2-го раунда отбора Лиги Европы.

Смотрите обзор матча "Арис" – "Колос":

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футбол Лига Европы Колос Ковалевка Руслан Костышин Арис Греция
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