"Плохой газон сыграл нам на руку": Костышин оценил историческую победу "Колоса" над "Арисом"

Вслед за киевским "Динамо" победно в еврокубках стартовала еще одна украинская команда. Вчера поздно вечером "Колос" обыграл "Арис" в Греции, посрамив букмекеров. Команда из Ковалевки вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с хорватской "Риекой". Украинский коллектив проведет встречу 24 сентября на выезде.

После поединка в Салониках главный тренер "Колоса" Руслан Костышин дал свой комментарий греческому телеканалу Nova Sports:

"Это наша первая игра в еврокубках и первая победа, поэтому для нашего молодого клуба это историческое событие. Мы все очень рады, я горжусь парнями. Не могу сказать, что в матче был какой-то ключевой момент: мы всю игру провели так, как договаривались, и ничего не меняли. Наверное, самое главное – подготовка к игре, мы хорошо настроились на конкретного соперника.

"Арис" — очень техничная команда. Вероятно, плохое состояние поля помешало им показать лучшую игру. Газон нивелирует класс "Ариса", так что, можно сказать, в этом нам где-то повезло".