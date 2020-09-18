"Арис" – "Колос": видео голов и обзор исторической победы украинцев в Лиге Европы

Смотрите, каким был первый матч на евроарене подопечных Руслана Костышина

Шестая команда украинской Премьер-лиги прошлого сезона "Колос" сенсационно стартовал в квалификации Лиги Европы. В своем первом матче на европейской арене подопечные Руслана Костышина на выезде выбили из борьбы греческий "Арис" – 2:1. Все мячи в поединке в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис" были забиты уже во втором тайме.

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Исторический для "Колоса" гол на 47-й минуте оформил Евгений Новак, головой подрезав мяч в сетку после розыгрыша штрафного. Хозяева восстановили равновесие на 55-й минуте стараниями Бруно Гамы. А победу украинскому клубу на 62-й минуте матча принес Денис Антюх, который первым успел на добивание.

Теперь через неделю в третьем раунде квалификации подопечные Руслана Костышина на выезде сыграют с хорватской "Риекой".

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Ранее мы также сообщали, что украинские клубы редко проигрывали дебют в Европе. Они выиграли 10 стартовых матчей в еврокубках, но никто не проходил дальше двух раундов.

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