Такого еще никто не видел! Впервые в еврокубках две команды забили по шесть мячей

Феноменальный поединок состоялся вчера в еврокубках в Сербии. Местная "Бачка Топола" и гораздо более известная румынская "Стяуа" во встрече второго квалификационного этапа забили на двоих 12 мячей! Причем, каждый из них отличился по шесть раз, что за всю историю европейских клубных турниров случилось впервые. Правда, для этого соперникам понадобилось 120 минут основного и дополнительного времени. А судьбу путевки в следующий раунд разыграли в серии 11-метровых. Вашему вниманию – все результаты 2-го раунда отбора Лиги Европы.

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Матч напоминал какой-то фарс. На 44-й минуте "Бачка Топола" вела в счете 2:1, но осталась в меньшинстве после удаления. Тем не менее, во втором тайме хозяева снова вышли вперед – 3:2. К 90-й минуте "Стяуа" счет сравняла, но в добавленное время соперники умудрились обменяться голами – 4:4.

В дополнительное время после второй красной карточки сербы остались вдевятером, но еще дважды находили в себе силы отыгрывать голы! Два экстра-тайма не выявили победителя – 6:6. За всю историю еврокубков, которая насчитывает более полувека, впервые обе команды забили не менее пяти мячей.

Если вам еще мало голов, можете посмотреть серию пенальти. В ней удача была на стороне румынской команды – 5:4.

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В третьем круге отбора "Стяуа" встретится с чешским "Слованом" из Либерца.

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