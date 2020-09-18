Результаты жеребьевки Кубка Украины: "Десна" – "Рух", "Александрия" – "Ингулец" и другие

На третьем этапе национального турнира сыграют 22 команды - от аматоров до УПЛ

Сегодня в полдень в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка третьего круга Кубка Украины – стадии 1/16 финала. На этом этапе к турниру подключатся команды Премьер-лиги. Правда, не все, а только 11. Трио призеров чемпионата Украины – "Шахтер", "Динамо" и "Заря" – этот раунд пропускают. К слову, тренер украинской команды обвинил функционеров УАФ в незнании географии.

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"Шарики" во время жеребьевки распределяли бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко и шоумен Артем Гагарин. При этом у организаторов во время трансляции в интернете возникли проблемы со звуком, из-за чего слова участников церемонии порой пропадали. Жеребьевка была абсолютно "слепой", из-за чего в трех парах из 11 сойдутся между собой команды элитного дивизиона.

Все пары 3-го раунда Кубка Украины:

"Александрия" – "Ингулец"

"Ворскла" – "Львов"

"Десна" – "Рух"

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"Кривбасс" – "Нива" (Винница)

"Виктория" (Николаевка) – "Мариуполь"

"ВПК-Агро" – "Олимпик"

"Прикарпатье" – "Колос"

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"Эпицентр" – "Агробизнес"

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"Горняк-Спорт" – "Днепр-1"

"Полесье" – "Минай"

"Верес" – "Николаев"

Базовой датой матчей этой стадии назначили среду, 30 сентября. Узнайте все результаты 2-го раунда Кубка Украины.

Смотрите, как "Александрия" проиграла "Минаю" – дебютанту Премьер-лиги:

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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