Результаты жеребьевки Кубка Украины: "Десна" – "Рух", "Александрия" – "Ингулец" и другие

Сегодня в полдень в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка третьего круга Кубка Украины – стадии 1/16 финала. На этом этапе к турниру подключатся команды Премьер-лиги. Правда, не все, а только 11. Трио призеров чемпионата Украины – "Шахтер", "Динамо" и "Заря" – этот раунд пропускают. К слову, тренер украинской команды обвинил функционеров УАФ в незнании географии.
"Шарики" во время жеребьевки распределяли бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко и шоумен Артем Гагарин. При этом у организаторов во время трансляции в интернете возникли проблемы со звуком, из-за чего слова участников церемонии порой пропадали. Жеребьевка была абсолютно "слепой", из-за чего в трех парах из 11 сойдутся между собой команды элитного дивизиона.
Все пары 3-го раунда Кубка Украины:
"Александрия" – "Ингулец"
"Ворскла" – "Львов"
"Десна" – "Рух"
"Кривбасс" – "Нива" (Винница)
"Виктория" (Николаевка) – "Мариуполь"
"ВПК-Агро" – "Олимпик"
"Прикарпатье" – "Колос"
"Эпицентр" – "Агробизнес"
"Горняк-Спорт" – "Днепр-1"
"Полесье" – "Минай"
"Верес" – "Николаев"
Базовой датой матчей этой стадии назначили среду, 30 сентября. Узнайте все результаты 2-го раунда Кубка Украины.
Смотрите, как "Александрия" проиграла "Минаю" – дебютанту Премьер-лиги:
Все подробности в спецтеме Кубок Украины
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