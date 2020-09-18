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"Арис" после поражения от "Колоса" уволил тренера, а он во всем обвинил футболистов

18 сентября, 10:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкий специалист Михаэль Оннинг не сумел переиграть коллектив Руслана Костышина

Первыми из украинцев в Лиге Европы стартовали "селяне" из Ковалевки. Во втором раунде отбора "Колос" обыграл "Арис" в греческих Салониках, добыв дебютную победу в еврокубках.

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Сразу после встречи главный тренер "Ариса" Михаэль Оннинг раскритиковал своих подопечных. Правда, вскоре после этого немецкий специалист узнал, что руководство клуба его отправило в отставку. Так что этот комментарий стал для него последним на посту команды из Салоник:

"Мы проиграли в матче, в котором не должны были уступать ни по одной причине. Мы допустили много ошибок, пропустили два неожиданных гола. Соперник хорошо подготовился, ему удалось испортить нашу атакующую игру. Не думаю, что на нас сказалось давление соперника...

У команды не было четкого понимания, как управлять игрой и переломить ее ход. В таких матчах нужно быть более решительными, но парни не проявили мужества, которое требуется в таком матче, это меня разочаровало".

Читайте о том, что сказал Руслан Костышин о победе "Колоса" над "Арисом".

Смотрите, как "Арис" уступил на своем поле украинскому "Колосу":

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Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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отставка тренер футбол Лига Европы Колос Ковалевка Руслан Костышин Арис Греция
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