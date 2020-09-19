Как живет самое футбольное село Украины: репортаж из Ковалевки

Бойкие "кабаны" и лебединое озеро, пицца с тайным продуктом из самой Италии и шикарный ледовый дворец, которым могут похвалиться не все областные центры Украины. И эти чудеса собраны в маленьком поселке с населением в 1600 человек. Так что после сенсационной победы "Колоса" в Лиге Европынад греческим "Арисом" (2:1) мы приехали в Ковалевку, чтобы посмотреть, чем живет это самобытное село после громкого дебюта своей команды в еврокубках.

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Толковый пацан и ни одного фраера

Поселок в 80 км от Киева встретил нас хмурым небом, полями золотой кукурузы, чистотой, тишиной и стройкой. Символично, что на въезде в Ковалевку первым бросается в глаза футбольное поле. Это не суперсовременный стадион клуба, который открылся менее месяца назад. Но газон выглядит ухоженным и даже виднеются небольшие трибуны. Надо же где-то гонять и будущим звезды Премьер-лиги, а, может, и сборной Украины.

Приличная часть жителей села не смотрела матч с "Арисом". "Сою давил", – ответил нам мужчина. "На смене был", – вторил ему охранник. Работник скорой помощи Владимир также был на работе и не смог увидеть матч, но на стадион ходит и команду поддерживает.

В Ковалевке Видео: Сегодня|Спорт

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Продавщица местного магазина призналась, что у них просто нет канала. Но все знают, что команда выиграла. Причем женщины уверены, что счет был 2:0. На наше замечание, что все-таки 2:1 продавщица с улыбкой ответила: "Но в итоге-то все равно выиграли".

Около 40 фанатов смотрели поединок организованно. Об этом нам рассказал Виктор Федорович, который был капитаном "Колоса" еще во времена Союза в 80-х:

"На границе Устиновка-Ковалевка есть мини-маркет. У нас там офис, висят наши футбольные фотографии. Обычно мы едем с "Колосом" на выездные матчи. Но из-за коронавируса в Грецию не полетели. Так что собралось человек 40, полный зал. И молодежь, и девушки, и мы – старички. Конечно, после матча хорошо праздновали (улыбается)".

Сколько матчей сам отбегал за "Колос", Виктор Федорович уже и не посчитает:

"Играл с 14 лет и до 50-ти. В 1989 году заняли третье место в чемпионате аматорской лиги Украины. Кстати, Анатолий Андреевич Засуха, отец нынешнего президента клуба, большой фанат футбола. Мы еще при нем начинали. И было такое дело: будет сколько надо денег, но нужно победить. Мы были и чемпионами области, и Кубок области брали. Это не секрет, что зарплата тогда была 180 рублей, а за победу в том же Кубке он давал каждому футболисту по 200. И за забитый гол 200. В финале Кубка с Бородянкой я первый гол забил и показываю ему. Он кивает: все будет".

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Поинтересовались мы у бывшего капитана, что особенного в нынешнем "Колосе"? Ведь за восемь лет команда прошла стремительный путь от чемпионата области до Лиги Европы.

"Это действительно команда, – говорит Виктор Федорович. – Я бы, например, уже не брал Селезнева в 35 лет, но президент сказал по поводу нападающего так: "Посмотрим, как он будет играть. У нас в "Колосе" команда. И даже если бы мы, например, взяли Месси, а он не играет командно, то мы его уберем". У нас хорошие парни, действительно борются, нет фраерков – единый коллектив. Костышин – отличный тренер. Сам себя сделал. Толковый пацан. Он на своем месте. Уже и Суркис предлагал за него любого другого тренера. Но Андрей Анатольевич сказал, что нет, я своего не отдам".

Стройка в "киевской Швейцарии"

В центр села ведут тихие улочки с хорошими дорогами, но они были пустынны. А мелькавшие местные жители катили преимущественно на велосипедах. Хотя и женщин старшего возраста на мопедах хватало.

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Бросились в глаза несколько домов, выставленные на продажу. Разговорившись с одним из продавцов, узнали, что тяжело продать не сам дом, а землю. Все-таки 70 соток, а сотка в Ковалевке стоит ни много ни мало 1000 долларов. И это в 80 км от Киева.

"Я бы не продавал, но сестры настаивают", – признался мужчина.

Доводилось читать, что Ковалевка – чуть ли не "украинская Швейцария". И на рядовое украинское село она не похожа – помимо хороших дорог, есть пиццерии, торговые центры, салоны красоты. Вроде как, где-то здесь даже была дача бывшего президента Украины Леонида Кучмы. По личным наблюдениям скажу, что в селе и правда образцовый порядок, ни тебе мусора, алкашей и ветхих трущоб. Хотя и рядовых скромных домиков с курами и утками хватает.

А вот красоту Ковалевки в полной мере оценить не сумели – центр оказался перекрыт из-за ремонтных работ, а строгая охрана пристально следила за каждым шагом, словно оберегая от посторонних глаз секретный объект. Поэтому мы не смогли увидеть монастырь и пруд с лебедями, которые так нахваливали местные жители. А также поискать пресловутую дачу бывшего президента.

Четыре сыра и мясная

Зато мы побывали в кафе "Колос", куда после матчей заглядывают и футболисты. Бывает там с семьей и главный тренер команды Руслан Костышин, заказывает в основном пиццу четыре сыра с грушей. Футболисты еще любят мясную, паста тоже в ходу. Но стараются не частить с блюдами из теста – режим все-таки.

Со временем кафе вполне может превратиться в настоящий спорт-паб. На стенах уже есть футболка с автографами всех футболистов "Колоса", форма с победного для нашей молодежки чемпионата мира-2019 и футболка Андрея Ярмоленко. Хотя сам Ярмоленко в Ковалевке ни разу не был.

Заядлый болельщик бармен Сергей ждет матч Лиги Европы на новом стадионе, который обошелся владельцу клуба в 5 млн долларов и рассчитан на 5000 мест. "Для меня наш новый стадион даже красивее, чем "Олимпийский", – говорит парень. Отметим, что если "Колос" пройдет "Риеку", то сможет принять дома раунд плей-офф. Конечно, Сергею хотелось бы увидеть на газоне футболистов "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", но в Ковалевке будут рады любому сопернику.

Даже итальянским гостям не стыдно предложить свою пиццу, ведь она делается из настоящей итальянской муки. Мы не удержались и также попробовали несколько видов, в том числе и сырную. Но больше пришлось по душе мясное ассорти. А вот разливного пива в наличии не оказалось. "Чем же футболистам пополнять водный баланс?", – пошутил один из посетителей.

Ежовые рукавицы и лишние 3 кг

Собираясь в Ковалевку, очень хотелось посмотреть на быт футболистов, пообщаться с родственниками – как они пережили тот нервный вечер в Салониках. Но оказалось, что в селе никто из игроков не живет. Все базируются в Киеве, а в Ковалевку приезжают на сборы и останавливаются в гостинице при стадионе. Да и местных футболистов в "Колосе" нет, хотя ранее играли ребята из соседнего Фастова.

Стадион "Колос" (Ковалевка) / Фото: Сегодня|Спорт

Но, как нас заверили местные жители, никто из футболистов пока не словил звезду, все ребята открытые. Можно спокойно перекинуться с ними парой фраз, пошутить.

"Жители Ковалевки и футболисты, как одна семья. Мы ж тоже приходим к ним на тренировки, общаемся. Когда футбол, в селе всегда праздник. На стадионе играет музыка, работают магазины. Привозят пиво, лимонад, кофе", – говорит охранник стадиона Владимир.

Кстати, после небольшого опроса местных болельщиков, мы узнали, что главным любимцем в Ковалевке является 27-летний вратарь Евгений Волынец. Именно его фамилия звучала чаще всего во время перечня топовых футболистов "Колоса". Хотя Смирный и Лысенко также на хорошем счету у ковалевцев.

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка



Главный тренер Руслан Костышин держит своих подопечных в ежовых рукавицах. По селу после проигрыша не гоняет, но и на тренировках не расслабишься. Поэтому в большинстве своем местные жители уверены, что и известного новичка команды Евгения Селезнева тренер приведет в порядок. Форварду главное пообжиться в новом коллективе, набрать форму, скинуть лишний вес.

"Когда только приезжал на просмотр, Евгений сам признавался, что у него есть 3 лишних килограмма", – рассказал нам охранник Владимир.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Кому-то покажется удивительным, что при населении в полторы тысячи человек, стадион "Колоса" рассчитан на 5000 мест. Но на футбол в Ковалевку приезжают со всей округи, даже из Василькова и Белой Церкви. Так что и этой вместительности может быть мало. Охранник местного стадиона Владимир отметил, что буйных болельщиков у них нет. Да, и откуда? Ведь на стадионе много тех, кому уже за 30.

Праздника после выхода команды в Лигу Европы в селе не было – не тот праздник в условиях коронавируса. Но местные жители собирались сами – "шашлыки, по 100 грамм, посидели немного". А вот еще после выхода "Колоса" в Первую лигу в центре села организовывали концерт, приглашали артистов, приезжала Оля Полякова.

"В этом году тоже был разговор: если нормализуется ситуация с коронавирусом, устроят концерт, хотели пригласить Олега Винника – любимца женщин. Но ничего. Главное, чтобы команда побеждала", – говорит Владимир.

"Коваливские кабаны"

Помимо футбола, в селе поднимают хоккейную команду – "Коваливские кабаны". Группу шумных, бойких хоккеистов мы случайно увидели на одной из улочек. На вопрос, играл ли уже с ними Евгений Селезнев, который тоже уверенно стоит на коньках, один из пареньков выкрикнул: "Да, три раза". А потом все-таки признался, что пошутил.

В Ковалевке с ее немногочисленным населением даже есть собственная ледовая арена. С началом карантина из-за коронавируса лед на ней пришлось убрать, а ребята ездят тренироваться в Белую Церковь. В прошедшем чемпионате Украины среди игроков 2005 года рождения они заняли шестое место. Хотя считает, что могли быть и в призерах. Но никто не сомневается, что скоро в селе будет и хоккейная команда уровня УХЛ.

"К нам одесситы приезжали и говорили, что просто офигевают. Маленькие гоняют в хоккей и футбол, лысые и седые – тоже. В Одессе такого нет. Играли с "Днепром-1", у них там тоже город-миллионник, но ледовой арены тоже нет", – говорит бывший капитан "Колоса" Виктор Федорович.

Кстати, юные хоккеисты – тоже преданные фанаты местной футбольной команды. И в следующем сезоне будущие ледовые звезды прочат "Колосу" бронзовые медали Премьер-лиги. А на вопрос, кого из грандов хотели бы увидеть на новеньком стадионе, "кабаны" первым назвали "Шахтер".

Чем живет нефутбольная Ковалевка

Ковалевка – на первый взгляд аккуратное и вполне зажиточное село в 80 км от Киева. На вопрос, за счет чего живут местные жители мы услышали несколько версий. Но главным работодателем здесь является агрофирма "Світанок". Председатель правления – Татьяна Засуха – мама президента "Колоса" Андрея Засухи. Среди направлений производства – растениеводство, животноводство, переработки мяса и производство хлебобулочных изделий.

Диктор юношеской команды "Колоса" отмечает, что агрофирма обеспечивает работой не только Ковалевку, но и соседние населенные пункты. Тем не менее, помимо местного предприятия, жители ездят на работу и в крупные города по соседству: Васильков, Белую Церковь, Фастов.



Фото kovalivka.com.ua

Бармен Сергей заверяет, что молодежь сейчас не уезжает из Ковалевки. Большинство получает образование и возвращается, потому что в поселке есть работа и вся необходимая инфраструктура. Хотя охранник Владимир придерживается иной точки зрения, отмечая, что от 1600 человек населения, сейчас в селе реально проживает где-то 1200:

"Молодежь куда стремится? В город. На большие зарплаты, на работу полегче. А съезжаются уже на выходные".

Да и нам приходилось видеть дома с запущенными дворами и наглухо закрытыми окнами. Кстати, как признался один из работников местной скорой помощи, Ковалевку тоже не обошел коронавирус.

Стадион "Колоса" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Но люди здесь не унывают. Живут в предвкушении новых футбольных матчей и европейских звезд. А напоследок жители села обязательно приглашали посетить Ковалевку непосредственно в день матча – это будет уже совсем другой колорит. К тому же вот-вот должны доделать центральную площадь и залить "шикарный каток".

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