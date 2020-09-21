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Украинские клубы получили судей на матчи Лиги Европы, "Колосу" попался любитель карточек

21 сентября, 17:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки сыграют в еврокубках в четверг

На этой неделе три украинских клуба выступят на европейской арене: "Динамо" – в Лиге чемпионов, "Десна" и "Колос" – в Лиге Европы. Сегодня функционеры опубликовали судейские назначения на еврокубковые матчи. Мы сообщали, что матч "Гент" – "Динамо" в Лиге чемпионов обслужит земляк Луческу.

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Интересно, что все три наши команды сыграют на выезде. В третьем раунде квалификации ЛЕ "Колос" сразится в Хорватии с "Риекой" под присмотром португальской бригады арбитров во главе с 40-летним Тьягу Мартиншем, который любит раздавать карточки. В 12 матчах чемпионата Португалии в этом году он показал 70 желтых карточек и 10 красных!

А вот в Германии на поединке "Вольфсбург" – "Десна" будет работать бельгийская бригада, ее возглавит 30-летний Лоренс Виссер. Недавно с ним встречался динамовец Жерсон Родригеш в матче Лиги наций Люксембург – Черногория (0:1). Там Виссер показал шесть "горчичников" и одну красную карточку.

Читайте о том, что "Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов только с двумя нападающими.

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Смотрите, как "Колос" выиграл первый матч в Лиге Европы у "Ариса":

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футбол Лига Европы судья рефери Десна Чернигов Колос Ковалевка
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