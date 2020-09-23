Только 9 полевых игроков осталось у тренера "Стяуа" за день до матча Лиги Европы

Остальные находятся на самоизоляции после тестов на коронавирус

Титулованный румынский клуб "Стяуа" не может собрать полноценный состав за день до матча в квалификации Лиги Европы. О проблемах команды в своем Twitter сообщил журналист Эмануэль Рошу. Хотя ранее румынский клуб поучаствовал в установлении уникального рекорда еврокубков.

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К обеду среду в составе "Стяуа" лишь девять полевых игроков и три вратаря имели отрицательные тесты на коронавирус. К ним добавится защитник, которого в срочном порядке вернули из аренды в клубе второй лиги Румынии. Но полевых игроков все равно не хватает. Поэтому сегодня в "Стяуа" пытаются подписать еще одного игрока, так как регламент УЕФА позволяет производить до двух изменений в заявке за день до матча.

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Напомним, что 24 сентября "Стяуа" встречается с чешским "Слованом" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе "Марин Анастасовичи" в Джурджу, Румыния. Начало поединка – в 20:30 по Киеву.

Ранее мы также сообщали, что владелец румынского гранда хочет заполучить титулованного украинского защитника.

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Смотрите, как "Стяуа" играл в еврокубках

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