"Милан", "Колос" и старт "Десны" : расписание и результаты 3-го раунда отбора Лиги Европы

В среду и четверг играются матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в турнире вслед за "Колосом" стартует и второй представитель Украины – черниговская "Десна". Ее соперник – хорошо знакомый немецкий "Вольфсбург". А вот "Колос" после греческого "Ариса" ждет хорватская "Риека".
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Напомним, что на этой стадии обладатель путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча. Если команды не смогут определить сильнейшего по итогам 90 минут, их ждет еще дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.
Третий квалификационный раунд Лиги Европы:
Среда, 23 сентября
19:00 "Аполлон" (Кипр) – "Лех" (Польша) – 0:5
Четверг, 24 сентября
17:00 "Арарат-Армения" (Армения) – "Целе" (Словения)
18:30 "КуПС" (Финляндия) – "Судува" (Литва)
19:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Сендерюске" (Дания)
19:00 "Фехервар" (Венгрия) – "Реймс" (Франция)
19:30 "Ростов" (Россия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)
20:00 "Бешикташ" (Турция) – "Риу Аве" (Португалия)
20:00 "Мальме" (Швеция) – "Локомотива" (Хорватия)
20:00 "Мура" (Словения) – ПСВ (Нидерланды)
20:00 "Русенборг" (Норвегия) – "Аланияспор" (Турция)
20:00 "Рига" (Латвия) – "Селтик" (Шотландия)
20:00 "Флориана" (Мальта) – "Флора" (Эстония)
20:00 ЦСКА София (Болгария) – Б36 (Фарерские острова)
20:00 "Шарлеруа" (Бельгия) – "Партизан" (Сербия)
20:00 "Юргорден" (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния)
20:30 "Стяуа" (Румыния) – "Слован" Либерец (Чехия)
20:30 "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Мотеруэлл" (Шотландия)
21:00 АПОЭЛ (Кипр) – "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)
21:00 "Галатасарай" (Турция) – "Хайдук" (Хорватия)
21:00 "Гранада" (Испания) – "Локомотиви" (Грузия)
21:00 "Клаксвик (Фарерские острова) – "Динамо" Тбилиси (Грузия)
21:00 "Копенгаген" (Дания) – "Пяст Гливице" (Польша)
21:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина) – "Будучность" (Черногория)
21:00 "Стандард" (Бельгия) – "Войводина" (Сербия)
21:00 "Шериф" (Молдова) – "Дандолк" (Ирландия)
21:00 "Шкендия 79" (Македония) – "Тоттенхэм" (Англия)
21:15 "Вольфсбург" (Германия) – "Десна" (УКРАИНА)
21:30 "Базель" (Швейцария) – "Анортосис" (Кипр)
21:30 ЛАСК (Австрия) – ДАК 1904 (Словакия)
21:30 "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)
21:30 "Милан" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция)
21:45 "Риека" (Хорватия) – "Колос" (УКРАИНА)
22:00 "Виллем II" (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Абердин" (Шотландия)
Смотрите, как "Колос" прошел греческий "Арис"
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