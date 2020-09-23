"Милан", "Колос" и старт "Десны" : расписание и результаты 3-го раунда отбора Лиги Европы

23 и 24 сентября играются матчи третьего квалифай раунда, в котором участвуют два украинских клуба

В среду и четверг играются матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в турнире вслед за "Колосом" стартует и второй представитель Украины – черниговская "Десна". Ее соперник – хорошо знакомый немецкий "Вольфсбург". А вот "Колос" после греческого "Ариса" ждет хорватская "Риека".

Реклама

Читайте также: "Десна" и "Колос" столкнулись в аэропорту по дороге на матчи Лиги Европы

Напомним, что на этой стадии обладатель путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча. Если команды не смогут определить сильнейшего по итогам 90 минут, их ждет еще дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Третий квалификационный раунд Лиги Европы:

Среда, 23 сентября

19:00 "Аполлон" (Кипр) – "Лех" (Польша) – 0:5

Реклама

Четверг, 24 сентября

17:00 "Арарат-Армения" (Армения) – "Целе" (Словения)

18:30 "КуПС" (Финляндия) – "Судува" (Литва)

19:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Сендерюске" (Дания)

19:00 "Фехервар" (Венгрия) – "Реймс" (Франция)

19:30 "Ростов" (Россия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)

20:00 "Бешикташ" (Турция) – "Риу Аве" (Португалия)

20:00 "Мальме" (Швеция) – "Локомотива" (Хорватия)

20:00 "Мура" (Словения) – ПСВ (Нидерланды)

20:00 "Русенборг" (Норвегия) – "Аланияспор" (Турция)

20:00 "Рига" (Латвия) – "Селтик" (Шотландия)

20:00 "Флориана" (Мальта) – "Флора" (Эстония)

20:00 ЦСКА София (Болгария) – Б36 (Фарерские острова)

20:00 "Шарлеруа" (Бельгия) – "Партизан" (Сербия)

20:00 "Юргорден" (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния)

20:30 "Стяуа" (Румыния) – "Слован" Либерец (Чехия)

20:30 "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Мотеруэлл" (Шотландия)

21:00 АПОЭЛ (Кипр) – "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)

21:00 "Галатасарай" (Турция) – "Хайдук" (Хорватия)

21:00 "Гранада" (Испания) – "Локомотиви" (Грузия)

21:00 "Клаксвик (Фарерские острова) – "Динамо" Тбилиси (Грузия)

21:00 "Копенгаген" (Дания) – "Пяст Гливице" (Польша)

21:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина) – "Будучность" (Черногория)

21:00 "Стандард" (Бельгия) – "Войводина" (Сербия)

21:00 "Шериф" (Молдова) – "Дандолк" (Ирландия)

21:00 "Шкендия 79" (Македония) – "Тоттенхэм" (Англия)

21:15 "Вольфсбург" (Германия) – "Десна" (УКРАИНА)

21:30 "Базель" (Швейцария) – "Анортосис" (Кипр)

21:30 ЛАСК (Австрия) – ДАК 1904 (Словакия)

21:30 "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)

21:30 "Милан" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

21:30 "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция)

21:45 "Риека" (Хорватия) – "Колос" (УКРАИНА)

22:00 "Виллем II" (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Абердин" (Шотландия)

Смотрите, как "Колос" прошел греческий "Арис"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама