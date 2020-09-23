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"Десна" и "Колос" столкнулись в аэропорту по дороге на матчи Лиги Европы

23 сентября, 19:31

Елена Павлова Елена Павлова

Завтра в Германии и Хорватии украинские команды проведут поединки квалификационного раунда

В четверг, 24 сентября, сразу две украинские команды проведут свои матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Дебютант еврокубков "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой", а "Десна" в Германии сразится с местным "Вольфсбургом". И наставник "Риеки" уже понял, почему "Колосу" тяжело забить в Лиге Европы.

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Представители "Десны" и "Колоса"

Представители "Десны" и "Колоса" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Любопытно, что сегодня утром, не сговариваясь, команды столкнулись в аэропорту "Борисполь". Неожиданная встреча получилась теплой: футболисты и представители тренерского штаба по-дружески приветствовали друг друга, шутили и желали удачи в завтрашних сражениях.

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Поединок немецкого "Вольфсбурга" и "Десны" начнется в 21:15 по киевскому времени, а "Риека" и "Колос" выйдут на поле в Хорватии в 21:45. Ранее мы также писали, что украинские клубы получили судей на матчи Лиги Европы. И "Колосу" попался любитель карточек.

Ранее мы рассказывали, как живет самое футбольное село Украины – Ковалевка.

Смотрите, как в последнем туре УПЛ "Десна" не смогла переиграть "Ингулец"

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встреча Лига Европы квалификация Вольфсбург Десна Чернигов аэропорт Борисполь Риека Колос Ковалевка
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