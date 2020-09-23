Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Спортивный директор "Севильи" сделал себе яркую татуировку: фото

23 сентября, 11:59

Олег Люлька Олег Люлька

На руке у Мончи отныне красуется изображение трофея Лиги Европы, который его клуб выигрывал рекордные шесть раз

Самый знаменитый спортивный директор мирового футбола испанец Рамон Мончи, за время работы которого на этой должности "Севилья" рекордные шесть раз выиграла Лигу Европы, сделал себе татуировку на левой руке. 52-летнему гению селекции набили изображение второго по значимости еврокубкового трофея, а также шесть звездочек под ним – в соответствии с количеством выигранных его клубом финалов.

Реклама

Читайте также: В Суперкубке УЕФА "Севилья" и "Бавария" сыграют уникальным мячом, который нарисовали дети

Как написал Мончи у себя в Instagram, перед последним финалом Лиги Европы против "Интера" он заключил пари со своей дочкой. В случае победы "Севильи", спортивный директор испанского клуба пообещал украсить свое тело соответствующей татуировкой. "Обещание выполнено", – констатирует теперь Мончи.

Реклама

Мончи, "Севилья"

Мончи, "Севилья" / Фото: Getty Images

В тренде
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Читайте также: "Барселона" продала "Севилье" вице-чемпиона мира за копейки

Напомним, в финале Лиги Европы-2020 "Севилья" обыграла "Интер" со счетом 3:2, хотя фаворитом матча называли итальянский клуб.

Обзор матча "Севилья" – "Интер" (3:2)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Севилья татуировка Мончи

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Parimatch объявляет о партнерстве с ЮвентусФутбол
"Челси" – "Ливерпуль": прогноз Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять