Спортивный директор "Севильи" сделал себе яркую татуировку: фото

На руке у Мончи отныне красуется изображение трофея Лиги Европы, который его клуб выигрывал рекордные шесть раз

Самый знаменитый спортивный директор мирового футбола испанец Рамон Мончи, за время работы которого на этой должности "Севилья" рекордные шесть раз выиграла Лигу Европы, сделал себе татуировку на левой руке. 52-летнему гению селекции набили изображение второго по значимости еврокубкового трофея, а также шесть звездочек под ним – в соответствии с количеством выигранных его клубом финалов.

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Как написал Мончи у себя в Instagram, перед последним финалом Лиги Европы против "Интера" он заключил пари со своей дочкой. В случае победы "Севильи", спортивный директор испанского клуба пообещал украсить свое тело соответствующей татуировкой. "Обещание выполнено", – констатирует теперь Мончи.

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Мончи, "Севилья" / Фото: Getty Images В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

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Напомним, в финале Лиги Европы-2020 "Севилья" обыграла "Интер" со счетом 3:2, хотя фаворитом матча называли итальянский клуб.

Обзор матча "Севилья" – "Интер" (3:2)

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