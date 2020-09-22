В Суперкубке УЕФА сыграют уникальным мячом, который нарисовали дети

Союз европейских футбольных ассоциаций представил официальный мяч Суперкубка УЕФА-2020, который нарисовали дети. Напомним, что 24 сентября в Будапеште за трофей сразятся победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" и лучшая команда Лиги Европы испанская "Севилья". Поединок примет "Пушкаш Арена". Ранее мы сообщали, что на матче за Суперкубок УЕФА поэкспериментируют со зрителями.

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В создании дизайна мяча приняли участие 18 детей из Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Словении, Испании и Швейцарии. Детям предложили нарисовать, что для них значит футбол. Организаторам пришлось выбирать из 200 работ. И именно эти рисунки потом были помещены на официальный мяч Суперкубка УЕФА.

Мяч Суперкубка УЕФА / Фото: UEFA foundation

Была угроза, что "Баварию" и "Севилью" не пустят в Будапешт на Суперкубок УЕФА. Так как Венгрия приняла решение закрыть с 1 сентября свои границы практически для всех иностранцев из-за участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но для команд сделали исключение.

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Изначально матч Суперкубка должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе "Драгау". Но так как в Португалию перенесли Финал восьми Лиги чемпионов, встречу было решено провести в Будапеште. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является английский "Ливерпуль", который в 2019 году обыграл лондонский "Челси" в серии пенальти.

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