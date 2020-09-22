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Украинские футболистки не пощадили Грецию и рвутся на Евро в 2022 году

22 сентября, 23:24

Елена Павлова Елена Павлова

После нулей в первом тайме тренерский штаб хозяек угадал с заменой

Женская сборная Украины по футболу вернулась в борьбу за путевку на чемпионат Европы 2022 года. В Киеве в рамках своей отборочной группы I "сине-желтые" разгромили сборную Греции со счетом 4:0. И добыли вторую победу кряду. Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

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Первая половина встречи на киевском стадионе "Оболонь" прошла в равной борьбе и завершилась без забитых мячей. Но в перерыве тренерский штаб угадал с заменой, и во второй половине Николь Козлова оформила дубль. Еще больше упрочила преимущество сборной Украины Кравец. А когда гречанки бросились забивать гол престижа, быструю контратаку хозяек поля завершила капитан команды Дарья Апанащенко – 4:0.

Украина – Греция

Украина – Греция / Фото: УАФ

После этой победы наша команда набрала 6 очков в пяти встречах и поднялась на третье место в турнирной таблице. Отставание от идущей второй сборной Ирландии – 7 баллов, но у украинок еще есть матч в запасе. Да и с ирландками "сине-желтые" еще не играли, но встретятся уже 23 октября на своей арене.

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Фото УАФ

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Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Украина – Греция – 4:0
Голы: Козлова 58, 71, Кравец, 88, Апанащенко, 90+5
Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко (Петрик, 75) – Химич, Андрущак – Малахова (Козлова, 46), Апанащенко, Бойченко – Овдийчук (Кунина, 83).

Напомним, что из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в финальную стадию попадут 15. К хозяйке турнира Англии присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые сборные. Еще шесть вторых коллективов разыграют в стыковых матчах последние три путевки.

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Напомним, что 23 апреля Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финальной части женского чемпионата Европы. Таким образом, Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

Смотрите, как мужская сборная Украины переиграла Швейцарию

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женский футбол Чемпионат Европы квалификация женская сборная Украины Дарья Апанащенко
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