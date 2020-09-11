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Девушка-футболистка переписала историю и стала нападающей мужского клуба

11 сентября, 16:56

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпионка мира Юки Нагасато отправилась в неизведанное путешествие

Нападающая сборной Японии Юки Нагасато перепишет футбольную историю и будет играть за мужскую команду у себя на родине – сообщает ESPN. Ранее мы писали, что бразильских женщин уравняли в деньгах с Неймаром и компанией.

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33-летная Юки на протяжении последних трех лет выступала в США за "Чикаго Ред Старз", однако решила вернуться домой. На правах аренды она перешла в мужской клуб "Хаябуса Элевен" из ее родного города Ацуги. Таким образом, Нагасато стала первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.

Юки Нагасато

Юки Нагасато / Фото: Instagram

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"Я мечтала играть за клуб из родного города и в мужской лиге. Честно говоря, я думаю, что это будет неизведанное путешествие, но я выбью эту дверь, и я собираюсь испытывать себя столько, сколько смогу. И я надеюсь, что этот вызов дойдет до тех, кто нуждается в этом сообщении", – написала Юки в своем Instagram.

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Отметим, что девушка начинала карьеру в японском клубе "НТВ Белеза", а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии. Юки защищала цвета "Турбине", "Вольфсбурга" и "Франкфурта", а также провела год в лондонском "Челси".

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В сборную Японии Нагасато вызывается с 2004 года. В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 году, серебряным призером мундиаля в 2015-м, победительницей чемпионата Восточной Азии в 2008-м и серебряным призером Олимпийских-2012. А еще она отлично владеет мечом.

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Однако японка не первая женщина, для которой открыли двери на мужскую территорию. Буквально месяц назад 19-летняя футболистка Эллен Фоккеме получила разрешение играть за мужской клуб "Фоарут" из Нидерландов. Как сообщает KNVB, ранее девушкам разрешалось выступать за мужскую команду только до 18 лет и это первый случай в истории, когда футболистка старше 18 лет будет играть вместе с парнями.

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Женский футбол. Сборная Германии обыграла команду Китая. Фото AFP

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