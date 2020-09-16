Золотая "Мрия": украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов

В своем дебютном сезоне одесситки оставили за спиной испанок, россиянок и француженок

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, ананьевский клуб "Мрия-2006", сенсационно стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии. На турнире в Назаре украинки заткнули за пояс многих скептиков, когда заняли первое место, опередив четырех других конкурентов из Испании, Бельгии, России и Франции. Ранее мы сообщали, что "Лион" выиграл женскую Лигу чемпионов.

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В Португалии подопечные Романа Пачева и Олега Климчука трижды оказывались сильнее соперников и лишь однажды уступили по пенальти. Первой жертвой наших девушек стал бельгийский "NewTeam", который сумел навязать одесситкам борьбу – 4:3.

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Фото BeachSoccerWorldwide

А ключевой в распределении мест в турнирной таблице оказалась победа сборной Украины в очном противостоянии с испанским "Касересом". Футболистки "Мрии-2006" четыре раза поразили ворота соперниц – 4:1. За счет этого успеха и лучшей разницы мячей наши девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.

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А завершили соревнования в Назаре украинки не менее яркой победой над французским "Марселем" – 5:3.

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Турнирная таблица

"Мрия-2006" привезла в Украину титул. И это просто невероятная победа для дебютанта турнира!

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Мы уже также рассказывали, что девушка-футболистка переписала историю и стала нападающей мужского клуба. Чемпионка мира Юки Нагасато отправилась в неизведанное путешествие.

Женский футбол. Испания – ЮАР 3:1. Фото AFP

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