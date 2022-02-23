Кинг Конг ответил Путину: Пора защищать нашу землю

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко в соцсетях опубликовал пост в поддержку родной страны, которая стала жертвой российской агрессии. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.
Кинг Конг, именно так себя подписывает Денис в Instagram, ответил Путину на бред о том, что Украину придумал Ленин.
"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, паническое настроение – все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность.
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Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию. Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессию по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении.
Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене. Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование, как свободной и независимой страны.
Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", – написал Бойко в Instagram.
Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.
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