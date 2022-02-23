Кінг Конг відповів Путіну: Настав час захищати нашу землю

Денис Бойко вірить в армію і дивується, як можна ставити під сумнів наше право на існування, як вільної та незалежної країни

Бойко відповів Путіну: Україна була, є і буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Воротар київського Динамо та збірної України Денис Бойко у соцмережах опублікував пост на підтримку рідної країни, яка стала жертвою російської агресії. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

Кінг Конг, саме так себе підписує Денис у Instagram, відповів Путіну на марення про те, що Україну вигадав Ленін.

Реклама

"Наша країна переживає історичні та нелегкі часи. Російська агресія, інформаційний тиск, панічний настрій – все це впливає на нас з вами. Але я вірю, що Україна зможе з честю вийти із ситуації, що склалася, зберегти свою незалежність і самостійність.

Читайте також: Очі Путіна неадекватні: екс-тренер збірної України вірить у нашу армію

Нині дуже важливо не панікувати, вірити в нашу армію та дипломатію. Українці завжди були миролюбною нацією, яка ніколи не виявляла агресію щодо інших країн. Але зараз настав час захищати нашу землю і зробити це можна тільки в єднанні. Я пишаюся тим, що є українцем і неодноразово представляв нашу країну на міжнародній арені. Мені важко зрозуміти, коли хтось ставить під сумнів наше право на існування, як вільної та незалежної країни. Україна була, є і буде незалежною державою! Слава Україні", – написав Бойко у Instagram.

Денис Бойко / Фото: Instagram

Нагадаємо, що зірка збірної Фінляндії заявив, що фінал Ліги чемпіонів-2022 потрібно перенести із Санкт-Петербурга через загострення відносин між Україною та Росією.