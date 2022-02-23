Глаза у Путина неадекватные: экс-тренер сборной Украины верит в нашу армию

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич не исключает полномасштабной войны с Россией. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.
"Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ждать. Глаза у него неадекватные.
Если все-таки будет полномасштабное наступление, нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от этого не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватны. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые этого не допустят.
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Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Путину здесь просто не будет. Возможно, у него поменяется что-нибудь в голове. Но, глядя на него, этого не вижу", – цитирует Маркевича Трибуна.
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Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.