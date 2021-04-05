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К приезду героя Динамо из Александрии его возлюбленная сделала новую прическу

5 апреля, 01:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Пальмочка" идет Ольге Янчук

Пока лидер сборной Люксембурга Жерсон Родригес забивал победный и, возможно, чемпионский мяч Динамо в поединке с Александрией 2:1, его возлюбленная теннисистка Ольга Янчук решила слегка изменить свой имидж.

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Блондинка, в конце ноября родившая динамовцу Родригесу сына Жерсона Джуниора, сделала себе прическу-"пальмочку".

Надо сказать, эта прическа отлично сочетается с черным боди, в котором Ольга предстала перед своими фолловерами.

"Дай мне это!" – подписала теннисистка снимок, судя по записи в Instagram, сделанный в апартаментах на Печерске

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Добавим, что для Жерсона Родригеса воскресный гол в ворота Александрии стал уже третьим кряду. До этого он отличился в матчах за Люксембург против Португалии (1:3) и Ирландии (1:0).

Смотрите, как Родригес забивал Александрии, Португалии и Ирландии

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Напомним, за шесть туров до финиша УПЛ Динамо Жерсона Родригеса опережает Шахтер на семь очков. Через тур, 17 апреля, нас ждет битва грандов – Шахтер против Динамо.

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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забитые 41
Пропущеные 15
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
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35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
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20
9
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Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
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31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забитые 27
Пропущеные 24
Разница 3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
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4
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Пропущеные 44
Разница -29
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МинайМинайМин
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Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
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РухРухРух
19
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13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

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Динамо Киев теннисистка Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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