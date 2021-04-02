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Тяжелый выезд лидеров: анонс и расписание трансляций 20-го тура УПЛ

2 апреля, 10:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Динамо едет в Александрию, Шахтер – в Полтаву

После паузы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года возобновляется украинская Премьер-лига. Лидеры сыграют в воскресенье с клубами, которые ведут борьбу за попадание в Лигу Европы. Киевляне будут гостить в Александрии, а "горняки" поедут в Полтаву.

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Пятница, 2 апреля

19:00 Днепр-1 – Львов
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1,47 – 4,45 – 6,80

Суббота, 3 апреля

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14:00 Мариуполь – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2,41 – 3,25 – 3,05

17:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5,30 – 3,90 – 1,64

19:30 Десна – Олимпик
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,57 – 4,20 – 5,70

Воскресенье, 4 апреля

14:00 Минай – Колос
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3,50 – 3,45 – 2,10

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17:00 Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 8,80 – 4,60 – 1,39

19:30 Александрия – Динамо
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 5,30 – 4,10 – 1,62

Смотрите трансляции матчей УПЛ на OLL.TV.

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забитые 14
Пропущеные 39
Разница -25
Результаты последних матчей: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

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