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Мораес разбушевался в день рождения! Шахтер обыграл Ворсклу и продолжает гонку за Динамо

4 апреля, 18:54

Олег Люлька Олег Люлька

Горняки выиграли в Полтаве 2:0. Именинник Жуниор подарил себе 99-й и 100-й голы в чемпионате Украины

Шахтер остался в чемпионской гонке с Динамо благодаря тому, что в сегодняшнем центральном матче 20-го тура УПЛ обыграл на выезде претендента на бронзу Ворсклу 2:0. Победу горнякам в Полтаве принес дубль Жуниора Мораеса, реализовавшего два выхода один на один с Ризныком.

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В обоих случаях, на 42-й и 62-й минутах, Мораесу ассистировал Алан Патрик.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР – 0:2
ВИДЕО ГОЛОВ

Отметим, что для Жуниора Мораеса, неделей ранее поразившего ворота Финляндии в матче сборной Украины, мячи в ворота Ворсклы стали 99-м и 100-м в чемпионатах Украины.

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Для того, чтобы достичь этой бомбардирской отметки, бразильскому украинцу понадобилось 186 матчей.

Кстати, именно сегодня Мораесу исполнилось 34 года. Форвард, доселе проводивший крайне невзрачный сезон, наконец проснулся и сам себе сделал подарок, лучше которого и не пожелаешь.

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Победа над Ворсклой позволила Шахтеру до четырех очков сократить отставание от лидирующего Динамо, которое сегодня играет в гостях с Александрией.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забитые 41
Пропущеные 15
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
19
35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

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Источник: Сегодня|Спорт

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