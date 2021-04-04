Динамо не проигрывает в УПЛ десять матчей кряду. Прервется ли серия сегодня?

Сегодня в чемпионате Украины состоится матч Александрия – Динамо. Игра начнется в 19:30, а в ожидании поединка предлагаем послушать анонс и прогноз на поединок от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Александрия – Динамо

УПЛ, 4 апреля, воскресенье, в 19:30, ТВ: канал "Футбол 1"

Команде Владимира Шарана не хватает стабильности. Вероятно, именно этим можно объяснить ничью с Днепром-1 и неожиданное поражение в дерби от Ингульца перед паузой ФИФА (0:1).

А еще Александрии остро не хватало своего лидера и очень креативного футболиста Кирилла Ковальца, который не играл с конца февраля из-за травмы. Однако полузащитник восстановился и рвется в бой, желая помочь своим партнерам в матче с лидером украинской Премьер-лиги.

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Пока же александрийцы идут на седьмом месте и до зоны Лиги Европы им не хватает четырех очков.

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Динамо опережает Шахтер на семь очков. В чемпионате они не проигрывают уже десять матчей, как раз таки после неудачи во встрече с горняками в начале ноября.

С тех пор они дважды расписывали ничьи в поединках с Колосом (2:2) и Десной (1:1). В последних четырех матчах были только победы, под раздачу попали ПФК Львов, Минай, Заря и Рух, в последних трех – без пропущенных голов.

Во время паузы ФИФА команда Луческу провела товарищеский матч с Динамо из Бухареста, победив 3:0. Быть может, Цыганков, Вербич и Беседин уже смогут помочь партнерам.

ПРОГНОЗ. Киевляне однозначные фавориты пары. Думаю, Динамо победит и будет "тотал" больше 2,5 голов.

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