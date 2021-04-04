Ворскла – Шахтер и Александрия – Динамо: где смотреть битвы лидеров чемпионата Украины

"Горняки" и киевляне продолжают заочную гонку за лидерство в Премьер-лиге

В воскресенье завершается очередной тур чемпионата страны по футболу. В двух последних матчах сыграют наши гранды Динамо и Шахтер, между которыми пока что сохраняется дистанция в семь очков. Узнавайте расписание трансляций и результаты 20-го тура УПЛ.

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Подопечные Луиша Каштру выйдут на газон стадиона в Полтаве первыми. Читайте прогноз комментатора на матч Ворскла – Шахтер. Встреча начнется в 17:00. Динамовцы же дуэль на стадионе "Ника" в Александрии начнут в 19:30, уже зная результат поединка главного конкурента в борьбе за "золото". Оба матча на украинском телевидении в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

За семь туров до финиша сезона парни Мирчи Луческу опережают "горняков" на семь очков, но те не собираются сдаваться. К тому же соперники проведут еще очное противостояние.

Также все три встречи воскресенья можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Накануне Десна обыграла Олимпик, а Калитвинцев-младший приблизил знаменитого папу к отставке.

Вспомним, как Шахтер и Ворскла сыграли вничью в первом круге:

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