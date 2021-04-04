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Ворскла – Шахтер и Александрия – Динамо: где смотреть битвы лидеров чемпионата Украины

4 апреля, 11:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Горняки" и киевляне продолжают заочную гонку за лидерство в Премьер-лиге

В воскресенье завершается очередной тур чемпионата страны по футболу. В двух последних матчах сыграют наши гранды Динамо и Шахтер, между которыми пока что сохраняется дистанция в семь очков. Узнавайте расписание трансляций и результаты 20-го тура УПЛ.

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Подопечные Луиша Каштру выйдут на газон стадиона в Полтаве первыми. Читайте прогноз комментатора на матч Ворскла – Шахтер. Встреча начнется в 17:00. Динамовцы же дуэль на стадионе "Ника" в Александрии начнут в 19:30, уже зная результат поединка главного конкурента в борьбе за "золото". Оба матча на украинском телевидении в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

За семь туров до финиша сезона парни Мирчи Луческу опережают "горняков" на семь очков, но те не собираются сдаваться. К тому же соперники проведут еще очное противостояние.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
19
35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

Также все три встречи воскресенья можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Накануне Десна обыграла Олимпик, а Калитвинцев-младший приблизил знаменитого папу к отставке.

Вспомним, как Шахтер и Ворскла сыграли вничью в первом круге:

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