Расстегнула молнию и показала грудь: откровенное "мяу" от девушки лидера "Динамо"

Возлюбленная люксембургского лидера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса Ольга Янчук часто балует фолловеров откровенными снимками, но в этот раз 25-летняя киевская теннисистка, похоже, превзошла саму себя.

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Эффектная блондинка расстегнула молнию на черном мини-платье и показала свою грудь.

"Мяу!" – так подписала это фото в своих историях в Instagram "сексуальная кошечка" Ольга Янчук

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына. Мальчика назвали Жерсоном Джуниором. Стоит отметить, что у футболиста уже есть сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.

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Ранее мы рассказывали, что Ольга Янчук стремительно набрала форму после родов, заставив своих подписчиков задаться вопросом: "А она вообще рожала?"

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"Дома Жерсон спокойный, семейный. Иногда может позлиться. Но спорт – это спорт, агрессия должна быть. Ему нравится украинская кухня, готовлю ему драники, сырники. А вот борщ еще не ел, я не буду рисковать, – рассказывала о своих отношениях с динамовцем программе "Футбол NEWS" Ольга Янчук. – С Жерсоном общаемся на английском. Я чуть-чуть учу португальский, он немного знает русский, мы друг друга учим".

Смотрите, как забивает Жерсон Родригес

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