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Автор победного гола "Динамо" рассказал, как теперь играть против "Гента" в Киеве

24 сентября, 03:06

Елена Павлова Елена Павлова

Карлос де Пена впервые отличился в еврокубках

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена стал автором второго гола в ворота бельгийского "Гента" в квалификации Лиги чемпионов. И именно этот гол принес киевлянам победу в первом поединке раунда плей-офф на "Геламко Арене" – 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча "Гент" – "Динамо" с удалением Безуса.

"Очень хороший результат, приятная победа, ведь мы забили на выезде. Мы хорошо начали игру, в конце первого тайма "Гент" начал действовать лучше, но после перерыва мы вернулись в строй и победили. Возможно, бельгийцы не слишком ярко играют в чемпионате, но удачно выступают в еврокубках. Сегодня не было легко. "Гент" – хорошая команда, и они здесь, потому что этого заслуживают. Нам будет тяжело в Киеве, у соперника качественные футболисты, и еще ничего не завершено. В ответном матче нам нужно действовать еще лучше. "Гент" будет атаковать, чтобы отыграться", – сказал после матча Де Пена ТК "Футбол".

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Карлос Де Пена

Карлос Де Пена / Фото: Reuters

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Ответный поединок в паре "Динамо" – "Гент" состоится через неделю, 29 сентября, в Киеве на поле НСК "Олимпийский". Ранее мы также рассказывали, как "Динамо" ранее играло с бельгийскими клубами. И статистика не в пользу киевлян. Но с "Гентом" столичный коллектив пересекался 10 лет назад и тогда дважды обыграл своего соперника.

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Также сообщалось, что "Динамо" дороже и моложе "Гента", а у бельгийцев больше легионеров.

Смотрите обзор матча "Гент" – "Динамо" Киев

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев квалификация Гент Бельгия Карлос де Пена
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