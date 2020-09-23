Сегодня киевское "Динамо" проведет первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Генте на "Геламко Арене", начало - в 22:00 по киевскому времени. "Гент" - "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV. "Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов В клубном рейтинге УЕФА "Динамо" занимает 31-е место, а "Гент" идет на 52-м месте. При этом для киевлян предыдущий сезон был худшим за последние пять лет, а вот бельгийцы продемонстрировали один из лучших. Суммарная стоимость всех игроков "Динамо" составляет 97,1 миллиона евро, а все игроки вице-чемпиона Бельгии оцениваются в 77,73 млн евро. Также в составе киевлян выступает самый дорогой футболист на две команды - это Виктор Цыганков, которого transfermarkt.com в 19 миллионов евро. Кстати, за последний месяц Витя подорожал на три миллиона. Самым же дорогим футболистом "Гента" является игрок сборной Украины Роман Яремчук. Transfermarkt.com повесил на нашего нападающего ценник в 9,5 млн евро. В целом же средняя стоимость одного игрока "Динамо" составляет 3,13 млн евро, а "Гента" - 2,59 млн евро. Также киевляне имеют более молодой состав. Средний возраст всех игроков "Динамо" составляет 24,5 года, в то время как средний возраст игроков бельгийского клуба 26,1 года. Интересен еще один факт. В составе "Динамо" выступает всего шесть легионеров. А вот "Гент" может похвастаться 19 зарубежными футболистами, три из них - украинцы. В то же время 15 игроков "Динамо" выступают за различные национальные сборные, а у бельгийцев только 11 сборников. Также стоит упомянуть опыт наставников команд. Представлять Мирчу Луческу нет надобности, а вот 38-летний бельгиец Вим Де Декер возглавил "Гент" лишь на прошлой неделе, а до этого всего один раз работал в качестве главного тренера, когда по итогам сезона 2016/2017 годов привел "Антверпен" к победе во втором дивизионе страны. Победитель двхматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а неудачник будет довольствоваться местом в группе Лиги Европы. В отличие от поединка киевлян с АЗ Алкмаар, с "Гентом" придется играть дважды - в гостях и дома. Поэтому будут учитываться голы, забитые на выезде. Как играет "Гент": представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов: